Материалы проверки отправят в Следственный комитет.

У замначальника отдела полиции в Московском районе провели обыск. Нашли наркотики и документы, а подробности случившегося сообщил портал "Фонтанка".

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД пришли в 51-й отдел полиции с проверкой к заместителю начальника отделения. Предварительно выяснилось, что в кабинете найдены около грамма синтетического наркотика и, вероятнее всего, это незарегистрированные материалы.

Однако, как отмечает издание, на свою должность нынешний обитатель кабинета официально был назначен только два дня назад. Материалы проверки отправят в Следственный комитет.

Ночная потасовка на Пушкинской площади в Петербурге попала на видео. Кроме того, источник Piter.tv в правоохранительных органах рассказал подробности происшествия.

Фото: Piter.tv