У зайцев-беляков в Ленинградском зоопарке началась осенняя линька

Кто-то из зайцев уже полностью побелел, а кто-то до сих пор бегает в "летнем костюме".

В Ленинградском зоопарке у зайцев-беляков началась осенняя линька. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Наши ушастые-пушистые друзья находятся в интересном процессе линьки: их шубки меняются с серо-коричневых на белоснежные. Смена окраса происходит неравномерно, наподобие домино: почти вся шерсть коричневая и постепенно появляются белые пятнышки. сотрудники Ленинградского зоопарка

Кто-то из зайцев уже полностью побелел, а кто-то до сих пор бегает в "летнем костюме". Период льньки у этих животных очень короткий, поэтому петербуржцев приглашают как можно скорее посетить зоопарк.

Видео: Ленинградский зоопарк