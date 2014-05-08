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У зайцев-беляков в Ленинградском зоопарке началась осенняя линька

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Кто-то из зайцев уже полностью побелел, а кто-то до сих пор бегает в "летнем костюме".

В Ленинградском зоопарке у зайцев-беляков началась осенняя линька. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка. 

Наши ушастые-пушистые друзья находятся в интересном процессе линьки: их шубки меняются с серо-коричневых на белоснежные. Смена окраса происходит неравномерно, наподобие домино: почти вся шерсть коричневая и постепенно появляются белые пятнышки.

сотрудники Ленинградского зоопарка

Кто-то из зайцев уже полностью побелел, а кто-то до сих пор бегает в "летнем костюме". Период льньки у этих животных очень короткий, поэтому петербуржцев приглашают как можно скорее посетить зоопарк.

Видео: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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