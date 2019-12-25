В результате взрыва никто не пострадал.

У входа в здание правительства Самарской области произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел утром 27 февраля. По информации источника, неизвестный пожилой мужчина подъехал на машине, выскочил, бросил боевую гранату в сторону здания и уехал. Боеприпас рванул у крыльца. В результате взрыва никто не пострадал.

Полицейские задержали мужчину. Отмечается, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы задержанного пока не установлены.

Ранее мы сообщали, что в Марселе вблизи российского консульства прогремел взрыв.

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