У ученицы Плющенко сняли балл за задержку старта, Муравьева потеряла второе место

Фигурист обязан встать в стартовую позу за 30 секунд после объявления своей фамилии.

В пятницу, 24 декабря, у фигуристки Софьи Муравьевой, ученицы Евгения Плющенко, вычли один балл за задержку старта на чемпионате России в Петербурге. Фигурист обязан встать в стартовую позу за 30 секунд после объявления своей фамилии.

Первоначальный результат у Муравьевой - 81,87 после снятия балла она опустилась в таблице под Анну Щербакову - 81,46 балла.

Добавим, что, согласно правилам, подобные решения принимают до подведения официальных итогов, и после публикации протокола могут исправляться лишь непосредственно математические ошибки.

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