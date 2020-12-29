В Петербурге у туриста угнали авто за 4 млн рублей

Камеры показали, как злоумышленник садится в машину.

Турист из Курской области лишился в Петербурге своего автомобиля ща 3,8 млн рублей. Он оставил машину на площади Чернышевского менее, чем на сутки. За это время "Ленд Крузер" пропал, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мужчина приехал в Северную столицу погостить 3-го января. Иномарку 2016-го года выпуска он припарковал у дома №11 на площади Чернышевского. Авто угнали с 6 по 7 января.

Полиции удалось выследить, куда двигается машина. Вечером 6-го января ее зафиксировали на КАД. Злоумышленник ехал от Красносельского шоссе к Ропшинскому. Кроме того, камеры видеонаблюдения показали, что за руль авто сел мужчина в черной куртке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: pixabay.com