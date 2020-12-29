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В Петербурге у туриста угнали авто за 4 млн рублей
Сегодня, 15:04
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nadezhda_sib

В Петербурге у туриста угнали авто за 4 млн рублей

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Камеры показали, как злоумышленник садится в машину.

Турист из Курской области лишился в Петербурге своего автомобиля ща 3,8 млн рублей. Он оставил машину на площади Чернышевского менее, чем на сутки. За это время "Ленд Крузер" пропал, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мужчина приехал в Северную столицу погостить 3-го января. Иномарку 2016-го года выпуска он припарковал у дома №11 на площади Чернышевского. Авто угнали с 6 по 7 января. 

Полиции удалось выследить, куда двигается машина. Вечером 6-го января ее зафиксировали на КАД. Злоумышленник ехал от Красносельского шоссе к Ропшинскому. Кроме того, камеры видеонаблюдения показали, что за руль авто сел мужчина в черной куртке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: pixabay.com

Теги: иномарка, турист, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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