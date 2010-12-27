У студента петербургской Консерватории из Китая украли 200 тысяч рублей

В Петербурге музыкант из Китая лишился 200 тысяч рублей, снятых мошенниками с его банковской карты.

В Петербурге обокрали китайского студента из консерватории Римского-Корсакова. Пострадавший так и не понял, как деньги пропали с его банковского счета. Заметив исчезновение крупной суммы денег с карточки, жертва мошенников сразу же обратился в правоохранительные органы.

Оперативники установили, что списание денег у 27-летнего иностранца произошло 21 марта. Вечером того дня студент пытался совершить покупку в магазине по улице Зенитчиков, 3 корпус 1, но не смог заплатить из-за отсутствия средств. Молодой человек рассказал, что на банковской карте лежало 200 тысяч рублей.

Музыкант уверил следствие, что карта не могла попасть в чужие руки, знакомым он ее не предавал, как и не сообщал ПИН-код. По данному происшествию начата проверка. делом занимается полиция.

