У станции метро "Звёздная" петербуржцы разобрали арбузы, пока полиция оформляла продавцов

Арбузы разобрали за несколько минут.

В Петербурге у станции метро "Звездная" петербуржцы разобрали арбузы, оставленные без присмотра, пока полиция оформляла продавцов. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях 22 июля.

Кто успел, тот и съел. автор поста

Автор поста рассказал, что полиция обратила внимание на продавцов арбузов. Пока сотрудники общались с продавцами, петербуржцы начали разбирать арбузы, оставленные в тележке. Автор добавил, что арбузы разобрали за несколько минут.

Ранее мы писали, что диетолог призвал отказаться от злоупотребления арбузом летом.

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