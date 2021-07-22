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У станции метро "Звёздная" петербуржцы разобрали арбузы, пока полиция оформляла продавцов

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Арбузы разобрали за несколько минут.

В Петербурге у станции метро "Звездная" петербуржцы разобрали арбузы, оставленные без присмотра, пока полиция оформляла продавцов. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях 22 июля. 

Кто успел, тот и съел.

автор поста

Автор поста рассказал, что полиция обратила внимание на продавцов арбузов. Пока сотрудники общались с продавцами, петербуржцы начали разбирать арбузы, оставленные в тележке. Автор добавил, что арбузы разобрали за несколько минут.

Ранее мы писали, что диетолог призвал отказаться от злоупотребления арбузом летом.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: арбузы, звездная, полиция
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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