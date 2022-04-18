Видео: у станции метро "Проспект Просвещения" собралась очередь на вход

На вход на станцию метро "Проспект Просвещения" выстроилась огромная очередь утром 18 апреля. Очевидец сняла происходящее на видео, сопроводив комментарием: "Вот это жесть".

Некоторые комментаторы отметили, что в очереди нет ничего удивительного, так как большой пассажиропоток. Кто-то вспомнил те времена, когда еще не было станции "Парнас", и очереди образовывались ежедневно.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, причиной "затора" стала остановка одного из эскалаторов в утренний час пик, узнал "78.ru".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге вестибюль станции метро "Электросила" сделают двухэтажным.

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