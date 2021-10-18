В Петербурге вестибюль станции метро "Электросила" сделают двухэтажным

На месте прежнего павильона, который открыли в 1961 году, хотят возвести двухэтажное здание.

В среду, 6 апреля, градостроительный совет при правительстве Петербурга рассмотрел проект архитектурно-строительного облика станции метро "Электросила". Заказчиком выступил комитет по развитию транспортной инфраструктуры, а разработчиком -- "Трансэкопроект" совместно с ООО "Архитектурная мастерская Сахновского".

На месте прежнего павильона, который открыли в 1961 году, хотят возвести двухэтажное здание. Также увеличится количество эскалаторов с 3 до 4. Согласно концепции, вход сместится по часовой стрелке. Некоторые эксперты выступили с предложением: разместить его непосредственно на Московский проспект.

На заседании участники заявили, что необходимо уменьшить объем, избежать смешения стилей, уйти в сторону минимализма. Представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры пояснил, что увеличение объема связано с ужесточением норм по безопасности и нежеланием выходить за пределы участка. Задача была — поместить в вестибюле все необходимые для эксплуатации службы и оборудование, поэтому КРТИ просит воздержаться от радикальной переделки представленного проекта.

Фото: институт "Трансэкспорт"

