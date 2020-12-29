У станции метро "Международная" прорвало трубу с горячей водой

Из-за аварии перекрыли улицу Белы Куна, десятки домов остались без отопления и горячей воды.

Вечером в четверг, 28 января, во Фрунзенском районе Петербурга произошел прорыв трубы, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Трубу с кипятком прорвало у дома №6/1 по улице Белы Куна. На место прибыли аварийные бригады "Теплосети", спасатели и сотрудники полиции. Движение по улице пришлось перекрыть, к тому же ее почти полностью накрыло паром. Из-за аварии образовалась пробка на Бухарестской улице.

Очевидцы отметили, что общественный транспорт едет объездными путями, а некоторым пришлось проезжать полуторакилометровый участок больше часа.

Специалисты уточняют, что тепло вернут в дома не раньше завтрашнего дня.

Ранее мы писали, что на улице Дмитрия Устинова продолжаются ремонтные работы на теплосети после прорыва трубы.

Фото: vk.com/spb_today