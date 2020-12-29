На улице Дмитрия Устинова продолжаются ремонтные работы на теплосети после прорыва трубы

Работы ведутся уже сутки.

Стали известны предварительные сроки окончания работ на теплосети в Рыбацком. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Накануне там прорвало трубу с горячей водой.

Работы ведутся у дома №6/2 по улице Дмитрий Устинова. По плану они должны завершиться 28 января в 16:00.

В пресс-службе пояснили, что сложности возникают из-за множества коммуникаций рядом с трубопроводом. Сотрудникам предприятия приходится проводить земляные работы ручным способом.

Прорыв трубы случился утром 27-го января. Шлиссельбургский проспект заволокло паром.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что работы на теплосети в Кировском районе продлятся до 16 часов.

Видео и фото: ВКонтакте / РЫБАЦКОЕ - наш район!