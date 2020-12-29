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На улице Дмитрия Устинова продолжаются ремонтные работы на теплосети после прорыва трубы

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Работы ведутся уже сутки.

Стали известны предварительные сроки окончания работ на теплосети в Рыбацком. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Накануне там прорвало трубу с горячей водой. 

Работы ведутся у дома №6/2 по улице Дмитрий Устинова. По плану они должны завершиться 28 января в 16:00. 

В пресс-службе пояснили, что сложности возникают из-за множества коммуникаций рядом с трубопроводом. Сотрудникам предприятия приходится проводить земляные работы ручным способом. 

Прорыв трубы случился утром 27-го января. Шлиссельбургский проспект заволокло паром. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что работы на теплосети в Кировском районе продлятся до 16 часов. 

Видео и фото: ВКонтакте / РЫБАЦКОЕ - наш район!

Теги: прорыв трубы, ремонт, рыбацкое, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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