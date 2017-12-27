Около "Ломоносовской" построят перехватывающую парковку

В Невском районе Петербурга создадут вторую перехватывающую парковку для автомобилей и велосипедов.

Как сообщает " Петербугский дневник ", Санкт-Петербург объявил тендер на создание проекта перехватывающей парковки в Невском районе. Сведения о проводимом конкурсе опубликовал сайт госзакупок. Стоянку для автомобилей планируют установить недалеко от станции метро “Ломоносовская”.

Известно, что за подготовку необходимой документации подрядчик получит 2,3 миллиона рублей. Количество предусмотренных мест для транспортных средств еще неизвестно. Однако, предварительно уже выбрано место - Фарфоровская улица около дома номер 14.

Отмечается, что на парковке установят автоматические стойки въезда и выезда. Там же оборудуют места для велопарковки с навесом.

В настоящее время в городе работают 14 перехватывающих парковок. Конкретно для Невского района новая стоянка станет второй. Первая расположена на улице Грибакина около здания номер 27.