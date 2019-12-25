У станции Мельничный Ручей построят временную дорогу для безопасности водителей

Параллельно будет проходить возведение дорожной развязки.

Специалисты приступили к строительству развязки с путепроводом у станции Мельничный Ручей во Всеволожском районе. На время работ автомобили смогут осуществлять движение по специально возведенной временной дороге. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

В данный момент происходит создание каркаса подпорных стен для будущего путепровода: для этого используют 400 метровых свай. Кроме того, проводится переустройство инженерных коммуникаций.

Общая протяженность нового четырехголосного сооружения составит почти 80 метров. На мероприятия выделено 1,6 миллиардов рублей из областного бюджета.

Окончание строительства и запуск движения намечены на 2021 год.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области