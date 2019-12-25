В Тихвине заменят водовод 1979 года постройки

Работы закончат в октябре.

В Тихвине на проезде Кошевого планируют заменить водовод, построенный еще в советские годы. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Работы затронут 470-метровый участок труб образца 1979 года. ГУП "Леноблводоканал" обязался заменить их на новые до 1 октября.

После проведения мероприятий. На ремонтированном участке выполнят благоустройство, которое завершат уже к 15 октября.

Работники "Леноблводоканала" сделают все возможное для того, чтобы прошли без отключений воды в квартирах и с минимальными ограничениями движения транспорта.

Ранее мы рассказали о том, что дорожники сняли 33 тысячи квадратных метров старого асфальта с Копорского шоссе.

Фото: Пресс-служба администрации Тихвинского района