В Тихвине заменят водовод 1979 года постройки

В Тихвине на проезде Кошевого планируют заменить водовод, построенный еще в советские годы. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Работы затронут 470-метровый участок труб образца 1979 года. ГУП "Леноблводоканал" обязался заменить их на новые до 1 октября.
После проведения мероприятий. На ремонтированном участке выполнят благоустройство, которое завершат уже к 15 октября.
Работники "Леноблводоканала" сделают все возможное для того, чтобы прошли без отключений воды в квартирах и с минимальными ограничениями движения транспорта.
Ранее мы рассказали о том, что дорожники сняли 33 тысячи квадратных метров старого асфальта с Копорского шоссе.
Фото: Пресс-служба администрации Тихвинского района
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