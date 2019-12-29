У россиян в Эмиратах выявлен коронавирус

Помимо них заражение нашли еще у четверых человек.

У двоих россиян в Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили в коронавирус. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ОАЭ.

Всего по данным ведомства заразились шесть человек. Помимо россиян среди них оказались два итальянца, один немец и один колумбиец. Известно, что граждане РФ являются велогонщиками. До этого во время гонки они контактировали с двумя итальянцами, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Врачи оценивают состояние заразившихся как стабильное. В посольстве РФ сообщили, что российским спортсменам, предстоит пройти повторный тест. У других членов команды признаков болезни не нашли.