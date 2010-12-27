Торговал "колесами": у сотрудника петербургской подземки нашли наркотики

У подозреваемого нашли почти 44 грамма амфетамина и 89 таблеток из смеси наркотического средства.

Один из работников петербургской подземки оказался наркоторговцем. Пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленинградской области уже сообщила о задержании преступника.

28-летний житель Петербурга вел двойную жизнь. Днем он работал на одной из станций метрополитена, а вечером торговал наркотиками. Находчивого мужчину сотрудники полиции задержали в прошлую пятницу.

23 марта в поселке Мурино Всеволожского района в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "сбыт наркотических средств" задержали 28-летнего рабочего метро

- сообщили в пресс-службе МВД

Свой товар мужчина прятал в квартире на проспекте Просвещения. Сразу после задержания сотрудники полиции провели там обыск. В доме подозреваемого нашли почти 44 грамма амфетамина и 89 таблеток из смеси наркотического средства массой 33,5 грамма.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям "сбыт наркотических средств" и "покушение на сбыт наркотических и психотропных веществ".