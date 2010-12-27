У бизнесмена из Гатчины изъяли контрафакт от Armani, Supreme и Philipp Plein

Мужчину обвинили в незаконном использовании чужого товарного знака и выписали штраф в 10 тысяч рублей.

В пятницу, 7 сентября Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение по делу индивидуального предпринимателя Мамедова Эльбруса Эхтибар оглы. Мужчину обвинили в незаконном использовании чужого товарного знака и выписали штраф в 10 тысяч рублей.

Ранее грузинский бизнесмен с редким именем Эльбрус открыл скромный магазинчик в Гатчине. Мужчина решил продавать там одежду, обувь и различные аксессуары. Мамедов почему-то был уверен, что вещи от отечественного производителя не заинтересуют жителей Ленобласти, поэтому решил одеть горожан в брендовые вещи. В его магазине гатчинцы могли приобрести одежду и обувь от "всемирно известных марок" - Armani, Philipp Plein, Supreme, Nike и Adidas. Однако предупредить настоящие модные дома о своих благих намерениях Эльбрус Маммедов забыл, поэтому и попался правоохранительным органам. В магазине провели обыск и изъяли контрафактный товар.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти установил, что предприниматель распоряжался чужим правом на результат интеллектуальной деятельности. Теперь Эльбрус Мамедов не сможет продавать вещички от Armani и вдобавок заплатит штраф - 10 тысяч рублей. А ведь намерения у предпринимателя были благими – он просто хотел помочь жителям Гатчины выглядеть не хуже столичных хипстеров и моделей.

Автор: Александра Мелих



Фото: ВК / Supreme.