У поселка Саперный водитель сбил лосиху

Пользователи в комментариях шутят, что теперь мужчина "обязан усыновить лосенка".

Как сообщили пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в Ленинградской области произошла авария. По информации очевидцев, пожилой ужчина на Volvo сбил лосиху.

"После посёлка Сапёрный в сторону посёлка Васильево (Приозерского района) пожилой мужчина сбил лосиху. В лесу испуганно кричал лосёнок", - написал пользователь.

В комментариях к записи начали аппеллировать к тому, что животное переходило дорогу в неположенном месте, из-за чего стало причиной ДТП на пустой дороге. Другие юзеры посоветовали обратиться в центр "Велес", который помог бы приютить лосенка, оставшегося без мамы.

Ранее Piter.TV сообщил, как на продажу в Петербурге выставили "маленького редкого дружка" – предположительно, леопарда.

Фото: vk.com/spb_today