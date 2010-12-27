У поселка Саперный водитель сбил лосиху

Как сообщили пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в Ленинградской области произошла авария. По информации очевидцев, пожилой ужчина на Volvo сбил лосиху.
"После посёлка Сапёрный в сторону посёлка Васильево (Приозерского района) пожилой мужчина сбил лосиху. В лесу испуганно кричал лосёнок",
- написал пользователь.
В комментариях к записи начали аппеллировать к тому, что животное переходило дорогу в неположенном месте, из-за чего стало причиной ДТП на пустой дороге. Другие юзеры посоветовали обратиться в центр "Велес", который помог бы приютить лосенка, оставшегося без мамы.
Ранее Piter.TV сообщил, как на продажу в Петербурге выставили "маленького редкого дружка" – предположительно, леопарда.
Фото: vk.com/spb_today
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