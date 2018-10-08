В Петербурге продают "маленького редкого дружка"

За него хотят 320 тысяч рублей.

Объявление о продаже необычного для Петербурга зверька появилось 21 июня на Avito.

Некий Дмитрий Алексеевич не назвал точный вид животного. Объявление озаглавлено просто – "Маленький редкий дружок". Продавец хочет получить за него 320 тысяч рублей.

"Продам очень редкого игривого и доброго малыша. 2. 5 месяца, полный пакет документов, приучен к лотку", – гласит объявление.

По закону продавать можно любых животных, кроме тех, которые занесены в Красную книгу. В России в ней как раз находится дальневосточный леопард. Этой ли породы животное продается – неизвестно.

Ранее Piter.TV рассказывал, что во дворе на улице Марата на машину свалились еноты.

Фото: avito.ru

Видео: Explore Live Nature Cams / YouTube