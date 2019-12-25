У площади Мужества Porsche врезался в столб

Водитель и пассажир остались живы.

Около семи утра в среду, 21 октября, у площади Мужества в Петербурге произошло одиночное ДТП. Как рассказали в соцсетях очевидцы, в столб врезался "Порше".

Там изгиб дороги, а порш как ехал прямо так и ехал. Если бы не столб, то ехал бы дальше.

А резина уже зимняя стояла. рассказал автомобилист

Со слов очевидцев, водитель и пассажир остались живы, однако потребовалась ли им помощь медиков – неизвестно.

Ранее мы писали, что на КАД в районе Кудрово образовалась пробка из-за ДТП.

Фото: Андрей Навроцкий, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"