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Мошенник снял с карты петербурженки 100 тысяч рублей за 10 минут
Сегодня, 14:52
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lesjasap
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Мошенник снял с карты петербурженки 100 тысяч рублей за 10 минут

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В Калининском районе женщина за 10 минут лишилась более 100 тысяч рублей.

Утром 9 января у петербурженки на улице Академика Байкова украли мобильный телефон и кошелек с кредиткой. Вор успел снять со счета потерпевшей более ста тысяч рублей.
 
Сообщается, что пропажу личного имущества и денег жертва заметила в детской поликлинике. Женщина сразу же обратилась к специалистам с просьбой заблокировать банковскую карту. Однако, это не помогло. Злоумышленник обнаружил пин-код на обратной стороне карты и снял средства с помощью двух транзакций еще до момента блокировки. На все операции мошеннику потреебовалось 10 минут.
 
В общей сложности грабитель забрал 109 тысяч 200 рублей. В настоящее время по данному инциденту ведется расследование. Возбуждено уголовное дело.
Теги: детская поликлиника , калининский район , кредитная карта , пинкод , улица академика байкова
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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