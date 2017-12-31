Мошенник снял с карты петербурженки 100 тысяч рублей за 10 минут

В Калининском районе женщина за 10 минут лишилась более 100 тысяч рублей.

Утром 9 января у петербурженки на улице Академика Байкова украли мобильный телефон и кошелек с кредиткой. Вор успел снять со счета потерпевшей более ста тысяч рублей.

Сообщается, что пропажу личного имущества и денег жертва заметила в детской поликлинике. Женщина сразу же обратилась к специалистам с просьбой заблокировать банковскую карту. Однако, это не помогло. Злоумышленник обнаружил пин-код на обратной стороне карты и снял средства с помощью двух транзакций еще до момента блокировки. На все операции мошеннику потреебовалось 10 минут.

В общей сложности грабитель забрал 109 тысяч 200 рублей. В настоящее время по данному инциденту ведется расследование. Возбуждено уголовное дело.