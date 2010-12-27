У петербургской предпринимательницы сняли со счета 6 миллионов рублей

Еще 9 месяцев назад петербургская предпринимательца лишилась 6 милионов рублей из-за кибермошенников. Найти подозреваемых удалось только сейчас. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере была задержана 32-летняя жительница Петербурга. По версии следствия, в декабре 2017 года ей каким-то образом удалось зайти в систему "Банк-клиент" под логином 21-летней потерпевшей и составить платежное поручение на 6 миллионов рублей.
Эти деньги были переведены на счет московской компании и похищены. Возбуждено уголовное по статье "мошенничество в сфере компьютерной информации, совершённое в крупном размере".
Ранее полиция СПб раскрыла серию афер с автострахованием.
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