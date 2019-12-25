У петербургского пенсионера украли квартиру, машину и 5 млн рублей

Также сотрудники полиции продолжают расследовать уголовное дело по статье 105 (убийство), возбужденного после пропажи пенсионера.

В Петербурге задержали шесть злоумышленников, которых подозревают в присвоении чужого имущества. Они узнали о пропаже пенсионера 1947 года рождения. Во время его отсутствия преступники сделали липовый договор купли-продажи и завладели его квартирой, машиной и 5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ СК по Петербургу и области.

На преступников завели уголовное дело по статье "мошенничество". Сотрудники изъяли поддельные документы. Сейчас решается вопрос об их аресте. Также сотрудники полиции продолжают расследовать уголовное дело по статье 105 (убийство), возбужденного после пропажи пенсионера.

Ранее в Кудрово отец угрожает убить 9-летнего сына. На месте уже находятся все службы: скорая, полиция и полицейский спецназ "ГРОМ".

Фото: Piter.tv