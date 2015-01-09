В Петербурге задержали пикетчицу у дацана за плакат с цитатой Далай-ламы

У петербургского дацана стояла пикетчица, державшая в руках плакат с цитатой Далай-ламы

В Петербурге у стен дацана в Старой Деревне задержали девушку, вышедшую на одиночный пикет. В руках у нее был плакат с цитатой Далай-ламы XIV о цене милитаризма. Об этом сообщило издание Sota в телеграм-канале.

По словам девушки, манифест – жест отчаяния, поскольку многие ее знакомые буддисты выступают за поддержку военной спецоперации, тогда как сама она придерживается иного мнения.

Пикетчицу отпустили домой с протоколом за дискредитацию ВС РФ. Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Фото: Телеграм / Sota