  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге задержали пикетчицу у дацана за плакат с цитатой Далай-ламы
Сегодня, 10:55
128
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержали пикетчицу у дацана за плакат с цитатой Далай-ламы

0 0

У петербургского дацана стояла пикетчица, державшая в руках плакат с цитатой Далай-ламы

В Петербурге у стен дацана в Старой Деревне задержали девушку, вышедшую на одиночный пикет. В руках у нее был плакат с цитатой Далай-ламы XIV о цене милитаризма. Об этом сообщило издание Sota в телеграм-канале.

По словам девушки, манифест – жест отчаяния, поскольку многие ее знакомые буддисты выступают за поддержку военной спецоперации, тогда как сама она придерживается иного мнения.

Пикетчицу отпустили домой с протоколом за дискредитацию ВС РФ. Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Фото: Телеграм / Sota

Теги: далай-лама, задержание, одинокий пикет, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии