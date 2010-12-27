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У петербургских спасателей появятся беспилотники
Сегодня, 20:35
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IRINA_CHALKINA
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У петербургских спасателей появятся беспилотники

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Власти города предполагают, что дроны будут патрулировать акваторию Финского залива.

В Смольном решили снабдить спасательные службы города дронами. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов.

Власти города предполагают, что беспилотники будут патрулировать территорию Финского залива. На данный момент в комитете планируют закупить 2 аппарата петербургского производства.

Леонид Богданов отметил, что именно эти летательные аппараты приспособлены для спасательных целей и могут "путешествовать" с небольшим грузом. Такая техника в будущем сможет заменить при происшествии вертолет, полет которого обходится очень дорого.

Для того, чтобы снабдить спасательные службы города ведомству понадобится 23 миллиона рублей субсидий. Также около 450 тысяч рублей уйдет на обучение "пилотов". 

Фото: Pixabay

 

 

 

Теги: мчс петербург , смольный , финский залив
Категории: Лента новостей Новости СПб

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