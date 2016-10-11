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Со стройки на Гранитной улице преступники украли электроинструменты и силовой кабель
Сегодня, 9:39
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lesjasap
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Со стройки на Гранитной улице преступники украли электроинструменты и силовой кабель

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В Красногвардейском районе неизвестные похитили кабель и инструменты, связав охранников стройки.

Утром 6 ноября трое неизвестных преступников совершили кражу силового кабеля со стройки в Красногвардейском районе. 
 
Сообщается, что злоумышленники вошли на территорию неогорожденной стройки, которая располагается на Гранитной улице и похитили чужое имущество. Внимание преступников привлекли электроинструменты и силовой кабель. 
 
Перед похищением, налетчики связали двух охранников, которых впоследствии сотрудники правоохранительных органов нашли в бытовом вагончике. Известно, что грабителям удалось обездвижить 45-летнего и 51-летнего петербуржцев. 
 
В настоящий момент устанавливается общая стоимость материального ущерба. Оперативники занимаются возбуждением уголовного дела.
Теги: гранитная улица , кража , ограбление , охрана
Категории: Новости СПб

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