Суд Петербурга лишил пьяного байкера водительских прав и мотоцикла

Петербургская прокуратура поддержала обвинение в отношении байкера, который дважды управлял мотоциклом в нетрезвом виде.

Прокуратура Курортного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении байкераа. Он признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, подсудимый привлечен к административной ответственности и с мая 2023 года лишен права управления транспортными средствами.

Однако он все равно был замечен пьяным и управляющим мотоциклом "Yamaha Y7F-R1".

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов и на 2 года 10 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также суд конфисковал мотоцикл.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занялась делом пьяного угонщика мотоцикла.

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