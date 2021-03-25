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У начальника отдела Роспотребнадзора на Кубани нашли 11 млн рублей

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За эти деньги подозреваемая должна была закрыть глаза на нарушение проверяемой компанией санитарно-эпидемиологических норм.

В четверг, 25 марта, в управлении Роспотребнадзора Кубани прошли обыски.  Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие полагает, что начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ранее получила взятку в размере 150 тысяч рублей. За эти деньги подозреваемая должна была закрыть глаза на нарушение проверяемой компанией санитарно-эпидемиологических норм.

Известно, что в квартире подозреваемой обнаружили свыше 11 миллионов рублей.

Видео: УФСБ России по Краснодарскому краю

Теги: кубань, обыски, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей,

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