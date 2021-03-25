У начальника отдела Роспотребнадзора на Кубани нашли 11 млн рублей

За эти деньги подозреваемая должна была закрыть глаза на нарушение проверяемой компанией санитарно-эпидемиологических норм.

В четверг, 25 марта, в управлении Роспотребнадзора Кубани прошли обыски. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие полагает, что начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ранее получила взятку в размере 150 тысяч рублей. За эти деньги подозреваемая должна была закрыть глаза на нарушение проверяемой компанией санитарно-эпидемиологических норм.

Известно, что в квартире подозреваемой обнаружили свыше 11 миллионов рублей.

Видео: УФСБ России по Краснодарскому краю