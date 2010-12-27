У молодых чиновников появятся опытные наставники на госслужбе

Молодые чиновники пройдут "практику" у более опытных коллег.

Петербургские парламентарии решили возродить опыт времен СССР в сфере наставничества над начинающими чиновниками. Депутаты одобрили законопроект об “опеке” над молодыми политиками.

Сообщается, что инициаторами предложения стали представители “Единой России”. Основной задачей такого подхода в воспитании “подрастающего поколения” является сокращение сроков адаптации и приобретение необходимых навыков на практике. По предварительной договоренности, срок наставничества составит от одного месяца до года.

Важным дополнением станет то, что один государственный служащий не может брать под свое крыло более двух начинающих коллег.