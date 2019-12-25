У метро "Василеостровская" сбили мотоциклиста

Очевидцы сообщили, что мотоциклист без сознания.

Вечером во вторник, 2 июня, свидетели происшествия сообщили, что у метро "Василеостровская" произошла авария.

Сообщается, что сбили мотоциклиста. Очевидец предполагает, что "Шкода Рапид" не пропустила мужчину на мотоцикле, из-за чего и произошло ДТП. Также свидетель отметил, что мотоциклист был без сознания, когда его увозили врачи реанимации. В каком состоянии находится потерпевший, неизвестно. Также неясны обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что в результате ДТП на трассе "СПб-Приозерск" пострадали двое.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"