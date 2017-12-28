У метро "Рыбацкое" сбили молодого человека

Вечером 15 августа, на Шлиссельбургком проспекте черная иномарка сбила молодого человека. По словам очевидцев, мужчина жив, но не может подняться с асфальта.
Встать не может, судя по всему сломана нога
сообщает очевидец
По версии автолюбителей, авария произошла из-за того, что пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.
Даже не удивлена.Тамошние пешеходы - это что-то!. Машины по этому проспекту носятся нехило. А пешеходы еще более нехило перебегают проспект во всех возможных и невозможных местах!
возмущается житель Невского района
На снимках видно, что на место ДТП уже приехали медики. Мужчина в черной одежде лежит на животе прямо на асфальте.
Участники аварии ожидают сотрудников ДПС.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК