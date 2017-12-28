У метро "Рыбацкое" сбили молодого человека

По словам очевидцев, мужчина жив, но не может подняться с асфальта.

Вечером 15 августа, на Шлиссельбургком проспекте черная иномарка сбила молодого человека. По словам очевидцев, мужчина жив, но не может подняться с асфальта.

Встать не может, судя по всему сломана нога сообщает очевидец

По версии автолюбителей, авария произошла из-за того, что пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.

Даже не удивлена.Тамошние пешеходы - это что-то!. Машины по этому проспекту носятся нехило. А пешеходы еще более нехило перебегают проспект во всех возможных и невозможных местах! возмущается житель Невского района

На снимках видно, что на место ДТП уже приехали медики. Мужчина в черной одежде лежит на животе прямо на асфальте.

Участники аварии ожидают сотрудников ДПС.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК