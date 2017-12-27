Около "Ломоносовской" неизвестный порезал мигранта

Утром 29 января неизвестный преступник с ножом напал на мигранта. В результате вооруженной атаки пострадал иностранец из Таджикистана.
В настоящее время выходец из Средней Азии находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован. Медики диагностировали у пациента колото-резаные раны правого бедра и левой голени.
Сообщается, что мужчина смог самостоятельно добраться до квартиры по улице Бабушкина, откуда и вызвал врачей скорой помощи. Его застали в состоянии шока первой степени. По полученной информации, злоумышленник ударил жертву со спины.
По данному делу ведется расследование.