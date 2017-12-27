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Около "Ломоносовской" неизвестный порезал мигранта
Сегодня, 13:11
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lesjasap
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Около "Ломоносовской" неизвестный порезал мигранта

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В Петербурге преступник напал с холодным оружием на проходящего мимо таджика.

Утром 29 января неизвестный преступник с ножом напал на мигранта. В результате вооруженной атаки пострадал иностранец из Таджикистана. 
 
В настоящее время выходец из Средней Азии находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован. Медики диагностировали у пациента колото-резаные раны правого бедра и левой голени. 
 
Сообщается, что мужчина смог самостоятельно добраться до квартиры по улице Бабушкина, откуда и вызвал врачей скорой помощи. Его застали в состоянии шока первой степени. По полученной информации, злоумышленник ударил жертву со спины.
 
По данному делу ведется расследование.
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Теги: ломоносовская , мигрант , нож , ранение , холодное оружие
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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