Около "Ломоносовской" неизвестный порезал мигранта

В Петербурге преступник напал с холодным оружием на проходящего мимо таджика.

Утром 29 января неизвестный преступник с ножом напал на мигранта. В результате вооруженной атаки пострадал иностранец из Таджикистана.

В настоящее время выходец из Средней Азии находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован. Медики диагностировали у пациента колото-резаные раны правого бедра и левой голени.

Сообщается, что мужчина смог самостоятельно добраться до квартиры по улице Бабушкина, откуда и вызвал врачей скорой помощи. Его застали в состоянии шока первой степени. По полученной информации, злоумышленник ударил жертву со спины.

По данному делу ведется расследование.