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У лосей в Ленинградской области завершился гон

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Гон у лосей длился почти два месяца, со второй половины августа. 

Биолог Павел Глазков на своей странице "Вконтакте" сообщил, что в Ленобласти завершился лосиный гон.

Гон длится почти два месяца, начиная со второй половины августа. Самцы активно искали себе невест, бегали за ними и нередко вступали в ожесточённые бои с конкурентами. Также в этот период лоси почти ничего не едят. 

Когда брачный сезон завершается, лоси перестают реагировать на самок и начинают активно восстанавливать силы.

Кроме того, данный период неблагоприятен для водителей: из-за поисков самки мигрировали, выходили на дороги и становились жертвами аварий.

Видео: Вконтакте / Павел Глазков

Теги: биолог павел глазков, ленобласть, лосиный гон
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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