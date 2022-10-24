У лосей в Ленинградской области завершился гон

Гон у лосей длился почти два месяца, со второй половины августа.

Биолог Павел Глазков на своей странице "Вконтакте" сообщил, что в Ленобласти завершился лосиный гон.

Гон длится почти два месяца, начиная со второй половины августа. Самцы активно искали себе невест, бегали за ними и нередко вступали в ожесточённые бои с конкурентами. Также в этот период лоси почти ничего не едят.

Когда брачный сезон завершается, лоси перестают реагировать на самок и начинают активно восстанавливать силы.

Кроме того, данный период неблагоприятен для водителей: из-за поисков самки мигрировали, выходили на дороги и становились жертвами аварий.

Видео: Вконтакте / Павел Глазков