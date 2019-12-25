Лобовое стекло треснуло у летевшего из Петербурга в Минводы самолета

Согласно сообщениям, Boeing 737 (RA-73187) компании "Россия" выполнял полет на высоте 11600 метров.

На прошлой неделе у самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды, разбилось лобовое стекло. Снимки трещины были опубликованы в Telegram-канале, посвященном авиации.

Согласно сообщениям, Boeing 737 (RA-73187) компании "Россия" выполнял полет на высоте 11600 метров. Подходя к Астрахани, слева от пилотов треснуло лобовое стекло. Экипаж сообщил об этом диспетчерам и запросил снижение до 9150 метров.

Капитан самолета принял решение продолжить полет до аэродрома назначения, и через некоторое время успешно приземлился в Минеральных Водах. Самолет отстранен от полетов на время – стекло будет заменено.

Официальной информации о случившемся не поступало.

Фото: Telegram / Авиаторщина