Российская рок-группа Tequilajazzz впервые за 12 лет выпустила альбом "Камни"

Совсем скоро музыканты отправятся в тур-презентацию альбома.

Петербургская рок-группа Tequilajazzz впервые за 12 лет выпустила "электрический" альбом "Камни". Поклонники музыкантов уже успели оценить первый сингл из нового альбома "Никого не останется".

Полноформатная работа группы рассказывает слушателям, "как остаться в толпе и выстоять, весело глядя на летящую в тартарары цивилизацию".

Наши северные ветры, холодное море и мшистые карельские камни — лучшая защита для смелого одиночки и его неравнодушных друзей, об этом и вся наша пластинка. Лидер коллектива Евгений Фёдоров

Совсем скоро музыканты отправятся в тур-презентацию альбома, который уже сейчас многие музыкальные критики называют одним из главных релизов этой осени. Первыми оценить работу группы смогут две столицы: концерт в Москве состоится 30 октября в клубе "ГлавClub", в Петербурге – 4 ноября в "Космонавте". Также выступления пройдут в Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске, Екатеринбурге и не только.

Ранее стало известно, что в 2022 году с концертами в Россию приедет итальянская рок-группа Maneskin.

Фото: Instagram / tequilajazzz