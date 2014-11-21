В 2022 году с концертами в Россию приедет итальянская рок-группа Maneskin

Выступления пройдут в Москве и Петербурге.

В следующем году с концертами в Россию приедет итальянская рок-группа Maneskin. Список городов в рамках европейского тура опубликован на странице коллектива в Instagram.

Концерт запланирован в Москве – 9 марта, а также в Петербурге – 11 марта. Всего группа выступит в 16 городах.

Maneskin – итальянская рок-группа, основанная в 2016 году. Участники коллектива – вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио знакомы еще со времен совместной учебы в средней школе. Популярность к квартету пришла после участия в итальянском шоу талантов "X Factor". Мировую известность музыканты обрели после победы в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2021 году.

Ранее мы писали, что группа The Cranberries выпустила клип в память о солистке.

Фото: Instagram / maneskinofficial