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В 2022 году с концертами в Россию приедет итальянская рок-группа Maneskin
Сегодня, 18:56
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В 2022 году с концертами в Россию приедет итальянская рок-группа Maneskin

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Выступления пройдут в Москве и Петербурге.

В следующем году с концертами в Россию приедет итальянская рок-группа Maneskin. Список городов в рамках европейского тура опубликован на странице коллектива в Instagram. 

Концерт запланирован в Москве – 9 марта, а также в Петербурге – 11 марта. Всего группа выступит в 16 городах.

Maneskin – итальянская рок-группа, основанная в 2016 году. Участники коллектива – вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио знакомы еще со времен совместной учебы в средней школе. Популярность к квартету пришла после участия в итальянском шоу талантов "X Factor". Мировую известность музыканты обрели после победы в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2021 году.

Ранее мы писали, что группа The Cranberries выпустила клип в память о солистке.

Фото: Instagram / maneskinofficial

Теги: maneskin, концерты, тур
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Культура, Музыка, Новости России,

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