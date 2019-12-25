У главы Республики Алтай Хорохордина подтвердился коронавирус

Глава региона ушёл на самоизоляцию в пятницу.

У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвердился коронавирус. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Состояние губернатора характеризуется как удовлетворительное, правительство продолжает работу в штатном режиме. Сам Хорохордин лечится амбулаторно, работает в удалённом режиме.

Глава региона ушёл на самоизоляцию в пятницу, после крайнего публичного мероприятия. Именно тогда его плановый тест показал положительный результат.

Ранее стало известно, почему на Алтае исчез лес.

Фото: pixabay.com