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У главы Республики Алтай Хорохордина подтвердился коронавирус
Сегодня, 8:38
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matveyvn

У главы Республики Алтай Хорохордина подтвердился коронавирус

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Глава региона ушёл на самоизоляцию в пятницу.

У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвердился коронавирус. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Состояние губернатора характеризуется как удовлетворительное, правительство продолжает работу в штатном режиме. Сам Хорохордин лечится амбулаторно, работает в удалённом режиме.

Глава региона ушёл на самоизоляцию в пятницу, после крайнего публичного мероприятия. Именно тогда его плановый тест показал положительный результат.

Ранее стало известно, почему на Алтае исчез лес.

Фото: pixabay.com

Теги: алтай, губернатор, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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