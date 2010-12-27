На Конюшенной площади запретят продавать алкоголь в стеклянной таре

Такие меры приняты правительством из-за проведения Чемпионата мира по футболу.

На время проведения Чемпионата мира по футболу в Петербурге запретят продавать алкогольную продукцию в стеклянных бутылках. Меры предосторожности коснутся только Центральный район, часть которого будет находиться в "фан-зоне" на Конюшенной площади. На этой территории спиртное будет реализовываться только на разлив. Об инициативе заговорил вице-губернатор Александр Говорунов. Представитель власти также отметил, что пространство оборудуют тремя дополнительными выходами. Теперь на территории могут свободно поместиться до 15 тысяч болельщиков.

Спикер уточнил, что правительство и организаторы мероприятия прежде всего стараются обеспечить безопасность жителей города и приезжих, которые посетили Северную столицу ради международного спортивного события. Еще одним вопросом для обсуждения стала возможность ограничения движения маломерных судов по каналу Грибоедова.

Напомним, что ЧМ по футболу в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Санкт-Петербург примет команды из Египта, Марокко, Ирана, Египта, Бразилии, Коста-Рики, Нигерии и Аргентины.

