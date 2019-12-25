У депутата Госдумы Максимовой подтвердился коронавирус

Изначально её госпитализировали с подозрением на ОРВИ.

У депутата Государственной Думы Светланы Максимовой подтвердился коронавирус. Об этом рассказала советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова в своём телеграм-канале.

Сообщается, что Максимова лежит не в московской клинике, а в "рядовой больнице в Твери". Она избиралась от Тверской области по одномандатному округу от партии "Единая Россия".

Изначально депутата госпитализировали с подозрением на ОРВИ. Светлане Максимовой уже позвонил спикер Госдумы Вячеслав Володин и выразил слова поддержки.

Ранее министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом.