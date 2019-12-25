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Четверняшки Морозовы из Петербурга отмечают свой первый день рождения
Сегодня, 15:51
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Четверняшки Морозовы из Петербурга отмечают свой первый день рождения

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В семье родится еще один ребенок.

Семья Морозовых, в которых ровно год назад родились четверо малышей, отмечают свой первый день рождения. Поздравить семью с праздником приехал председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков и глава администрации Приморского района Николай Цед.

23 июля 2019 в Петербурге у Оксаны Морозовой родились три мальчика и одна девочка. Город предоставил многодетной семье квартиру на Новоколомяжском проспекте. Также Морозовы пользуются услугами социальной няни. Отмечается, что появление на свет одновременно четырех детей — редкое событие. 
Сейчас родители ожидают еще одного ребенка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что семья с 10 детьми получила две квартиры в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комитета по социальной политике СПб 

Теги: день рождения, многодетная семья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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