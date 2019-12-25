  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У больницы в Киришах установят памятник погибшим от коронавируса врачу и медсестре
Сегодня, 10:25
104
nastya960

У больницы в Киришах установят памятник погибшим от коронавируса врачу и медсестре

0 0

В больнице уже запустили конкурс на эскиз монумента.

На территории Киришской клинической межрайонной больницы появится памятник врачу и медсестре, которые погибли от коронавируса. Об этом сообщили на странице "Минус коронавирус. Ленобласть" "ВКонтакте".

Также в больнице уже запустили конкурс на эскиз монумента. Работы принимают в личных сообщениях в паблике Киришской КМБ до 1 мая 2021 года. Помимо эскиза нужно указать свои ФИО и номер телефона.

Таким образом в больнице хотят увековечить подвиг киришских медиков во время пандемии COVID-19.

В  Петербурге в 2021 году могут появиться 5 памятников.

Фото: ВКонтакте/ ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"

Теги: больница, кириши, памятник
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии