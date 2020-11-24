В Петербурге в 2021 году могут появиться 5 памятников

Комитет по градостроительству и архитектуре является первой инстанцией, куда необходимо обратиться для установки памятника.

В 2021 году в Петербурге планируют установить как минимум 2 памятника. Еще 3 должны пройти все законодательные процедуры. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре города.

На данный момент правительство Петербурга выпустило постановления об установке памятника искусствоведу, директору Павловского дворца-музея в годы Великой Отечественной войны Анне Зеленовой. Его планируют поставить в четвертом квартале 2021 года на Садовой улице в Павловске между Березовой и Госпитальной улицами. Еще один памятник ― протопресвитеру Александру Желобовскому ― появится на Якорной площади в Кронштадте. Это произойдет не раньше июня.

Памятники адмиралу Ушакову на площади Труда и президенту Вьетнама Хо Ши Мину на улице Хошимина ждут утверждения от правительства. Также предполагается, что в Комитет направят инициативное обращение по установке памятнику Александру Блоку на улице Декабристов.

Также в комитете рассказали о судьбе проекта памятного знака "Петр I, спасающий утопающих близ Лахты" вблизи "Лахта Центра". В январе проект со второго раза одобрил Градостоительный совет. Инициатор ПАО "Газпром" намерен установить скульптуру в 2022 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что скейтеры смогут кататься по постаментам памятников в Петроградском районе.

Фото: vk.com/a.i.zelenova / Владимир Филатов