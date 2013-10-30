Скейтеры смогут кататься по постаментам памятников в Петроградском районе

Авторы проекта привели в пример Финляндию и Швецию, где специальные элементы добавляют в уличную среду.

В среду, 24 февраля, глава Петроградского района Иван Громов сообщил "Петербургскому дневнику", что скейтеры смогут кататься по постаментам памятников.

Проект подготовили сами скейтеры, которые обратились в районную администрацию и предложили адаптировать гранитные постаменты памятников, закрыв их специальными элементами. Любители покататься на скейте рассказали о местах, где чаще всего скейтеры отрабатывают трюки. Обычно выбирают памятники, потому что их гранитные углы дают ровный кант, по которому спокойно можно съехать.

Авторы проекта отметили, что в Финляндии и Швеции такое уже давно практикуют. Громов отметил, что поручил сотрудникам установить специальные металлические и бетонные конструкции на памятниках там, где это возможно технически. Однако точные сроки реализации проекта пока не сообщают.

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