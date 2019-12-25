У больницы Мечникова заметили очередь из скорых и реанимаций

Фотография была сделана в темное время суток.

Петербуржцы заметили скопление машин скорой помощи и реанимации у недавно перепрофилированный под прием пациентов с COVID-19 больницы им. Мечникова. Информацию об этом разместили в социальных сетях.

Стационар начал принимать больных коронавирусом с 27-го октября. В городском комитете по здравоохранению неоднократно объясняли, что это происходит при перестроении больниц под работу инфекционного стационара. Кроме того, прием пациентов с COVID-19 требует больше времени, чем обычно. Чтобы не допустить скопления людей в приемном покое, "скорые помощи" вынуждены ожидать на улице.

С 1 ноября также перепрофилируют Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK