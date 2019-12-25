У боксера Алояна сменился соперник по поединку в Петербурге

Изначальный соперник из ЮАР не сможет участвовать в поединке из-за медицинских показаний.

В бою, который пройдет в Петербурге 4 июня, должны были сойтись обладатель пояса WBA Gold во втором наилегчайшем весе Михаил Алоян и Линдайлом Чемеси из ЮАР. Однако из-за медицинских показаний Чемеси не сможет участвовать в поединке.

Соперника заменили на Рикардо Бландон из Никарагуа. На его счету 15 побед, 9 из которых с нокаутом, и три поражения. На счету бронзового призера Олимпиады-2012 и двукратного чемпиона мира Алояна пять побед и поражение на профессиональном ринге.

По словам тренера Алояна Эдуарда Кравцова, новый соперник агрессивный, духовитый и неуступчивый боксер. По его мнению, бой пройдет интересно со стилистической точки зрения, потому что российский боксер действует в игровой манере, а его оппонент – "грязный и достаточной нестандартный боксер".

Здесь слабых соперников не может быть. В то же время для Миши этот бой будет хорошей лакмусовой бумажкой для того, чтобы понять состояние и оценить перспективы. уточнил Эдуард Кравцов

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