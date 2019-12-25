У актера Петра Красилова обнаружили коронавирус

Звезда сериалов "Не родись красивой" и "Бедная Настя" сейчас находится на домашнем лечении.

У российского актера театра и кино Петра Красилова обнаружили коронавирус. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Звезда сериалов "Не родись красивой" и "Бедная Настя" вызвал скорую помощь 5 мая. Артист пожаловался медикам на плохое самочувствие. В результате его доставили в больницу, где сделали компьютерную томографию, тест на коронавирус и другие исследования. В итоге оказалось, что Красилов заражен COVID-19. В настоящий момент актер находится на домашнем лечении.

42-летний Петр Красилов является заслуженным артистом России. Он также известен зрителям по ролям в сериалах "Удиви меня", "Сильная слабая женщина", "Королева льда", "Мамочка моя" и др.

3 мая актриса Татьяна Васильева, у которой диагностировали коронавирус, рассказала о симптомах болезни. Она сообщила, что у нее несколько дней подряд была температура 37,5-37,8 градусов. После появился кашель и странное жжение в глазах. Сейчас актриса находится на домашнем лечении. Она заявила, что ждала скорую помощь порядка 8 часов.

Фото: кадр из сериала "Бедная Настя", 2003-2004 гг.