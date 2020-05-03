Актриcа Татьяна Васильева рассказала о симптомах COVID-19

О симптомах заболевания она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Актриса Татьяна Васильева в соцсетях сообщила о том, что чувствовала при заболевании коронавирусом COVID-19. Она сообщила, что у нее несколько дней подряд была температура в 37,5 – 37,8 градусов, после чего появился "кашель и странное жжение в глазах".

Отметим, что Васильевой разрешили домашнее лечение. Она заявила, что ждала скорую помощь порядка 8 часов.

Отметим, что 2 мая российская актриса Татьяна Васильева рассказала, что у нее – положительный тест на коронавирус COVID-19. Актриса сообщила, что накануне чувствовала себя плохо и обратились к врачам. После этого она посетила больницу и вернулась домой.

Видео: Alexey Prokaev, Sky News / YouTube