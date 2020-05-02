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Коронавирус обнаружили у актрисы Татьяны Васильевой

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Информацию о положительном тесте Васильева рассказала ТАСС.

Российская актриса Татьяна Васильева рассказала, что у нее – положительный тест на коронавирус COVID-19. Актриса 2 мая рассказала ТАСС, что накануне чувствовала себя плохо и обратились к врачам. После этого она посетила больницу и вернулась домой.

Пока решение о том, будет ли она лечиться на дому или в больнице, еще не принято.

Ранее мы сообщали о том, что российский телеведущий Иван Ургант рассказал о ситуации, которая происходит в его семье: брат жены телеведущего заразился коронавирусом. Мужчина работает в одной из петербургских больниц и теперь сидит дома – симптомы у него не проявляются. Иван Ургант также в курсе, что в больницах не все хорошо, масок хватает не всем работникам, однако телеведущий никого не винит в сложившейся ситуации. 

Фото: kino-teatr.ru

Теги: актриса, коронавирус, татьяна васильева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости России, Культура, Кино,

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