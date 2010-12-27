К Петербургу присоединят еще один город-спутник

На юго-востоке Санкт-Петербурга построят новый город-спутник.

Рядом с поселком Тельмана Ленинградской области скоро может появиться город-спутник. Инициатива будет рассмотрена градостроительным комитетом 30 августа. В случае одобрения решения о застройке, то на территории от Колпино до Коммунара построят 1,5 млн кв. метров жилплощади. Профильные СМИ уточняют, что этот район находится в опасном соседстве с полигоном “Красный бор”.

Первые 630 тысяч кв. метров должны быть построены к 2025 году. Организаторы проекта считают, что к этому времени население вырастет до 16,2 тысяч человек, которые и будут размещаться на данной площади.Большую часть отведут под застройку жилых помещений и сопутствующей инфраструктуры. Остальное отдадут под промышленность.

Эксперты уже сейчас предвещают отягощение транспортной ситуации на юго-востоке Санкт-Петербурга из-за масштабного строительства, а также перегруз общественного транспорта.

Напомним, что в Пушкинском районе реализуется похожий проект под названием “Южный”. В него вложено более 15 млрд. рублей. Город-спутник займет территорию в размере 2 тысяч га земли. Строительство будет закончено к 2033 году.

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