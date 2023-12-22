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У Пентагона нет данных о наличии концентрата урана на бывшей базе ВС США в Узбекистане

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Сабрина Сингх пообещала проверить данные.

Американское оборонное ведомство не располагает какими-либо данными о том, что на бывшей базе Вооруженных сил США Карши-Ханабад (также известна общественности как К-2) на территории Узбекистана находился желтый кек. Речь идет о концентрате урановой руды. Это вещество могло стать причиной заболевания раком у некоторых проходивших на ней службу американских солдат.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства Сабрина Сингх.

Нам неизвестно о каких-либо исследованиях или отчетах, подтверждающих наличие желтого кека на объектах К-2.

Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что американский телеканал CBS уведомил зрителей о том, что несколько военнослужащих ВС США, которые проходили службу на базе К-2, могли заболеть онкологией другими тяжелыми болезнями. Эти инциденты  могут быть связаны с тем, что на объекте находился концентрат урановой руды. Однако Пентагон не признает этого, поэтому военнослужащие не могут получить от государства положенные им денежные выплаты в связи с потерей здоровья. Проблема связана с  двумя тысячами военных.

США проверяют данные о том, что ВСУ сбили Ил-76 с помощью американского оружия.

Фото и видео: YouTube / Associated Press

Теги: пентагон, сабрина сингх, узбекистан, уран
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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