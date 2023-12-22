Сабрина Сингх пообещала проверить данные.

Американское оборонное ведомство не располагает какими-либо данными о том, что на бывшей базе Вооруженных сил США Карши-Ханабад (также известна общественности как К-2) на территории Узбекистана находился желтый кек. Речь идет о концентрате урановой руды. Это вещество могло стать причиной заболевания раком у некоторых проходивших на ней службу американских солдат. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства Сабрина Сингх.

Нам неизвестно о каких-либо исследованиях или отчетах, подтверждающих наличие желтого кека на объектах К-2. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что американский телеканал CBS уведомил зрителей о том, что несколько военнослужащих ВС США, которые проходили службу на базе К-2, могли заболеть онкологией другими тяжелыми болезнями. Эти инциденты могут быть связаны с тем, что на объекте находился концентрат урановой руды. Однако Пентагон не признает этого, поэтому военнослужащие не могут получить от государства положенные им денежные выплаты в связи с потерей здоровья. Проблема связана с двумя тысячами военных.

США проверяют данные о том, что ВСУ сбили Ил-76 с помощью американского оружия.

Фото и видео: YouTube / Associated Press